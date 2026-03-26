YÖK Başkanı Özvar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini (MAKÜ) ziyaret etti.

Özvar, Burdur ziyareti kapsamında MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerini gezerek, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'dan ve yetkililerden bilgi aldı.

Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin çiftlikleri içerisinde uygulanmaya başlayan akıllı hayvancılık yöntemleriyle hayvancılığın gençler tarafından da yapılabilir cazip sektör haline gelmeye başladığını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Teke Bölgesi'nde yöre halkının yetiştirdiği Honamlı keçisinden bahseden Özvar, "Üniversitemiz bu türün kaybolmaması, ıslahının yapılması konusunda çok önemli bilimsel araştırmalar yerine getiriyor. Bildiğimiz kadarıyla bu ırk etçil bir ırk, ayrıca süt randımanının artırılması konusunda da uluslararası bir işbirliği içerisinde olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki MAKÜ Honamlı keçi türü üzerinden belki de önümüzdeki yıllarda sadece burada değil daha geniş bir coğrafyada hem etçil hem de sütçül bu türün yayılmasına liderlik yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Özvar, Türkiye'de üniversitelerin nispi rekabet gücü üretebildiği alanlarda ihtisaslaşmalarını istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz üniversitelerimizin bilhassa rekabet üretebildiği alanlarda farklılaşmasıdır. Bu farklılaşma bizim stratejik hedeflerimizden bir tanesidir. Üniversitelerimizin birbirine benzeyen yapılar değil ama birbirinden rekabet üretebildiği daha fazla akademik ilmi veya pedagojik ürünler ortaya koyabildiği alanlarda öne çıkmasını arzu ediyoruz. Bu bakımdan üniversiteleri farklılaştırmak politikası üniversitelerimizin daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Bu farklılaşmayla beraber üniversitelerimizin son yıllarda akademik performans, bilimsel yayın kapasitesi noktalarında önemli bir mesafe katettiğini söyleyebiliriz."