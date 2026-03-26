YÖK Başkanı Özvar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini ziyaret etti. Özvar, üniversitenin akıllı hayvancılık projeleri ve Honamlı keçi ırkı üzerine yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında bilgi aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini (MAKÜ) ziyaret etti.

Özvar, Burdur ziyareti kapsamında MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerini gezerek, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'dan ve yetkililerden bilgi aldı.

Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin çiftlikleri içerisinde uygulanmaya başlayan akıllı hayvancılık yöntemleriyle hayvancılığın gençler tarafından da yapılabilir cazip sektör haline gelmeye başladığını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Teke Bölgesi'nde yöre halkının yetiştirdiği Honamlı keçisinden bahseden Özvar, "Üniversitemiz bu türün kaybolmaması, ıslahının yapılması konusunda çok önemli bilimsel araştırmalar yerine getiriyor. Bildiğimiz kadarıyla bu ırk etçil bir ırk, ayrıca süt randımanının artırılması konusunda da uluslararası bir işbirliği içerisinde olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki MAKÜ Honamlı keçi türü üzerinden belki de önümüzdeki yıllarda sadece burada değil daha geniş bir coğrafyada hem etçil hem de sütçül bu türün yayılmasına liderlik yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Özvar, Türkiye'de üniversitelerin nispi rekabet gücü üretebildiği alanlarda ihtisaslaşmalarını istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz üniversitelerimizin bilhassa rekabet üretebildiği alanlarda farklılaşmasıdır. Bu farklılaşma bizim stratejik hedeflerimizden bir tanesidir. Üniversitelerimizin birbirine benzeyen yapılar değil ama birbirinden rekabet üretebildiği daha fazla akademik ilmi veya pedagojik ürünler ortaya koyabildiği alanlarda öne çıkmasını arzu ediyoruz. Bu bakımdan üniversiteleri farklılaştırmak politikası üniversitelerimizin daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Bu farklılaşmayla beraber üniversitelerimizin son yıllarda akademik performans, bilimsel yayın kapasitesi noktalarında önemli bir mesafe katettiğini söyleyebiliriz."

Kaynak: AA / Hale Pak
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu

Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca hayatının şokunu yaşadı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

Trump, İran'ın istediği şeyi açıkladı: Yalvarıyorlar...
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu

Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

Uğurcan'a protesto hazırlığı
Alman yetkililer, 'Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği' iddialarını yalanlamadı

Otomotiv devi, skandal İsrail iddiasını yalanlamadı