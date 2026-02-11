Sivas'ın Gemerek ilçesinde yol düzenleme çalışması başlatıldı
Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Hacıyusuf-Kartalkaya köyleri grup yolunda yoğun yağışlar nedeniyle bozulan yerlerde yol düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı. İlçe Özel İdare ekipleri, bozulan kesimlerde onarım çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmaların devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların çalışma süresince trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmelerini istedi.
Bölge halkı ise başlatılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel