Sivas'ın Gemerek ilçesinde yol düzenleme çalışması başlatıldı

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Hacıyusuf-Kartalkaya köyleri grup yolunda yoğun yağışlar nedeniyle bozulan yerlerde yol düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı. İlçe Özel İdare ekipleri, bozulan kesimlerde onarım çalışmalarına devam ediyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Hacıyusuf- Kartalkaya köyleri grup yolunda, yoğun yağışlar nedeniyle bozulan kesimlerde yol düzenleme çalışmaları başlatıldı.

İlçe Özel İdare ekipleri, yoğun yağışların ardından Hacıyusuf-Kartalkaya köyleri grup yolunda çalışma yaparak bozulan yerleri onardı.

Çalışmaların devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların çalışma süresince trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmelerini istedi.

Bölge halkı ise başlatılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy
