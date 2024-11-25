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Yoğun Kar Yağışı Sonrası 900 Koyun Kurtarıldı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası 900 Koyun Kurtarıldı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 900 koyun, ekipler tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan çiftçiye ulaşan ekipler, yolları açarak hayvanlar için yiyecek sağladı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 900 koyun ekipler tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Onarı köyü yaylasında hayvanlarıyla mahsur kalan Mehmet Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Akıncılar İlçe Özel İdare ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaylanın yolunu açarak hayvanlar için saman ve ot götürdü.

Yayladaki 900 koyunun hava şartlarının uygunluğuna göre köye götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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