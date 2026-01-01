Diyarbakır'da İptal Edilen Uçuşlar...Tursab: "Uçak Biletlerine Acilen İade ve Erteleme Hakkı Tanınmalı"

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

DİYARBAKIR – TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, Diyarbakır'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen uçuşlarda vatandaşların mağdur edildiğini belirterek, hava yolu şirketlerine "bilet kurallarına bakılmaksızın iade ve erteleme hakkı tanıyın" çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır ve bölgeye yapılan çok sayıda uçuş iptal edilirken, yolcuların ciddi mağduriyet yaşadığı bildirildi.

TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, yaşanan iptallerin ardından bilet iade ve değişikliklerinde sorunlar yaşandığını belirterek, bölgeye gelen ve bölgeden giden yolcuların havalimanlarına ulaşmakta büyük güçlük çektiğini söyledi. Baturay, uçuş sonrası şehir içi ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandığını vurguladı.

"29 Aralık – 15 Ocak tarihli biletler için hak tanınmalı"

Hava yolu şirketlerine çağrıda bulunan Baturay, "Bilet kurallarına bakılmaksızın, 29 Aralık 2025 öncesinde düzenlenmiş ve 15 Ocak 2026'ya kadar olan uçuşlar için yolcularımıza biletlerini değiştirme ve iade etme hakkı tanınmalıdır" dedi.

Kendilerine çok sayıda şikayet ulaştığını ifade eden Baturay, şunları söyledi:

"Bölgemize iş, tatil ve ziyaret amaçlı gelen ve bölgemizden giden misafirlerin havalimanlarına bile ulaşımları çok zor. Uçuş sonrası vatandaşlarımız şehir içi ulaşımda da çok zorlanmaktadır. Bu nedenle bunları göz önünde bulundurarak seyahatini ertelemek isteyen vatandaşlarımıza özellikle 29 Aralık 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri için kesilen biletlere erteleme ve iade hakkı verilmelidir.

Bu konuda hava yolları şirketleri acilen bilet kurallarına bakılmaksızın elini taşın altına sokmalı ve acil bir açıklama yapmalıdırlar.

Bu konuda yoğun bir şikayet almaktayız, tüm misafirlerimizin mağduriyeti var. Ani yaşanan kar esaretinden dolayı bilet kesmiş ama mağduriyet yaşayacağı ortada olan misafirlerin 15 Ocak'a kadar olan biletlerde iade hakkı acilen tanınmalıdır."