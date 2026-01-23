Haberler

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde yaşlı adam kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Akdere köyünde nefes darlığı şikayeti yaşayan Zafer Kuyumcu, AFAD'ın amfibi aracıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

KARS'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Akdere köyünde nefes darlığı şikayetiyle durumu ağırlaşan Zafer Kuyumcu (59), Afad'a ait 8x8 amfibi araçla kurtarıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yolu kapanan Akdere köyünde Zafer Kuyumcu nefes darlığı yaşamaya başladı. Bunun üzerine Kuyumcu'nun ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve AFAD arama kurtarma personeli sevk edildi. Normal araçların ilerleyemediği köyde, AFAD'ın her türlü arazi koşuluna uygun 8x8 amfibi paletli aracı sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarına destek verdiği AFAD ekipleri, amfibi araçla Zafer Kuyumcu'nun evine ulaştı. Nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Kuyumcu, paletli araçla güvenli noktada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve oksijen desteği verilen Zafer Kuyumcu, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kuyumcu'nun durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı