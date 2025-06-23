YKS'ye Giden Araçların Çarpışması: Narin Küçükercan Hayatını Kaybetti

YKS'ye Giden Araçların Çarpışması: Narin Küçükercan Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gitmek üzere yola çıkan iki aracın çarpışması sonucu 50 yaşındaki Narin Küçükercan hayatını kaybetti. Cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namazın ardından Aksaray Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek üzere yola çıkan iki aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden Narin Küçükercan, toprağa verildi.

Küçükercan'ın cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Küçükercan, Aksaray Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Dün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek üzere yola çıkan Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki 68 BC 010 plakalı otomobil, Hacılar Harmanı 12. Bulvar'da Menderes Sarıkaya (24) 68 AAL 732 idaresindeki hafif ticari araçla çarpışmış, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Narin Küçükercan (50), olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Esra Candan (18), Utku Küçükercan (19) ve Ahmet Buğra Küçükercan'ın (9), tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
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