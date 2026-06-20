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Kırıkkale'de YKS'ye geç kalan aday kapıda kaldı

Kırıkkale'de YKS'ye geç kalan aday kapıda kaldı
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Kırıkkale'de YKS TYT oturumuna geç kalan bir aday, okulun bahçe kapısının üzerinden atlayarak içeri girmeye çalıştı ancak sınav başladığı için binaya alınmadı.

KIRIKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan aday, yetişmek için bahçe kapısının üzerinden atladı ancak binaya alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT, yurt genelinde saat 10.15'te başladı. Saatler önce sınav merkezleri önünde toplanan adaylar ve aileleri sınav heyecanını yaşadı. Sınava son giriş saati olan 10.00'da kapılar kapatıldı.

Kırıkkale'de Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde TYT'ye girmesi gereken bir aday, sınava geç kaldı. Trabzon'dan geldiğini söyleyen öğrenci, çevredeki velilerin de desteğiyle okulun bahçe kapısının üzerinden atladı. Ancak kapıya kadar koşan aday, binaya alınmadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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