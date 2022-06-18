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YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Sınava geç kalan kişinin koşarak gelmesi -Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne sınav için gelen adaylar -Sınava gelenlerin aileleri -Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç'in velileri uyarması AYDIN - Aydın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav...

Sınava geç kalan kişinin koşarak gelmesi

- Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne sınav için gelen adaylar

-Sınava gelenlerin aileleri

-Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç'in velileri uyarması AYDIN - Aydın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Öğrenciler, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Anadolu Lisesi Hakan Genç Cumhuriyet Güncel Haberler

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