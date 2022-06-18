YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı Sınava geç kalan kişinin koşarak gelmesi -Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne sınav için gelen adaylar -Sınava gelenlerin aileleri -Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç'in velileri uyarması AYDIN - Aydın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav... Sınava geç kalan kişinin koşarak gelmesi - Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne sınav için gelen adaylar -Sınava gelenlerin aileleri -Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç'in velileri uyarması AYDIN - Aydın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Öğrenciler, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Anadolu Lisesi Hakan Genç Cumhuriyet Güncel Haberler

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