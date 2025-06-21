YKS İlk Oturumu TYT Sınavı Başladı

YKS İlk Oturumu TYT Sınavı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylar, okullarında kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Adana'da TYT'ye girecek adaylar, sınavın yapılacağı okullara erken saatlerde gitmeye başladı.

TYT Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı.

Mersin

Mersin'de adaylar, merkez Yenişehir ilçesindeki Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'ne aileleriyle sabahın erken saatlerinde geldi.

Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlara alındı.

Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

Hatay

Hatay'da öğrenciler, sabahın erken saatlerinde TYT'ye girecekleri okullara gitti.

İskenderun ilçesindeki okullarda sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Adayların aileleri, okulların çevresinde bekledi.

Osmaniye

Osmaniye'de adaylar, erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı.

Adaylar, kapıda yapılan kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Sınava girenlerin yakınları okul bahçesinde bekledi.

Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında nükleer tesis vuruldu! İşte ilk görüntüler
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü

Oyundan alınınca öfkeden deliye döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan, İsrail ile iş birliği yapanlara 'teslim olun' çağrısı

İran'dan 'teslim olun' çağrısı! İslami af vaadettiler
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti

Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.