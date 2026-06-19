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Emniyetten YKS dolayısıyla gereksiz korna kullanılmaması uyarısı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, YKS hafta sonu yapılacağı için öğrencilerin dikkatini dağıtmamak adına gereksiz korna kullanımından kaçınılması ve okul çevrelerinde sessizlik sağlanması uyarısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) dolayısıyla gereksiz korna kullanımından kaçınılması uyarısında bulundu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hafta sonu düzenlenecek YKS dolayısıyla öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve emeklerine saygı göstermek adına gereksiz korna kullanımından kaçınılması gerektiği bildirildi.

Paylaşımda, sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde gürültü oluşturabilecek davranışlardan uzak durulması istenerek adayların sessiz ortamda sınava odaklanmalarına katkı sağlanması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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