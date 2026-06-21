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YKS sürecinde nöbetçi nüfus müdürlüklerine 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu yapıldı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS sürecinde açık tutulan nüfus müdürlüklerinde 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sürecinde açık tutulan nüfus müdürlüklerinde 3 bin 25 kimlik kartı başvurusunun alındığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"YKS maratonunu geride bırakırken bir evladımızın dahi hayaline ulaşmasına engel olmamak için nüfus müdürlüklerimiz hafta sonu boyunca görev başındaydı. Açık tutulan nüfus müdürlüklerimizde, cumartesi günü 2 bin 274, pazar günü 751 olmak üzere toplam 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alınarak adaylarımızın sınavlarına zamanında katılmaları sağlandı.

Gençlerimizin hayallerine giden yolda büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan nüfus personelimize, sınav sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için emek veren tüm İçişleri ailemizin mensuplarına teşekkür ediyor, tüm evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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