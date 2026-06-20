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Hatay'da 16 öğrenci polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde YKS'ye geç kalma riski bulunan 16 öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan 16 öğrenciye polis ekipleri yardımcı oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YKS öncesinde sınav merkezleri çevresinde yoğun güvenlik ve trafik önlemleri aldı.

Sınav saatinin yaklaşmasıyla kimliğini evde unutan, yanlış okula giden veya trafik nedeniyle geç kalma riski bulunan öğrenciler, durumu uygulama noktalarındaki ve devriyedeki polis ekiplerine bildirdi.

Motorize ekipler, sınava geç kalma riski bulunan 16 öğrenciye yardımcı olarak onları okullarına ulaştırdı.

Kaynak: AA / Salim Taş
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