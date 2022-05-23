YKS'de başarıyı arttıracak 8 öneri - Haberler

2022 YKS'ye sayılı günler kala İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun aday öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Kuzgun "Başarıya ulaşmak için, üniversite sınavında istenilen sonuçların alınabilmesi için adayların öncelikle iyi motivasyona sahip sonra da sınav taktiklerini iyi biliyor ve uyguluyor olması gerekmektedir" dedi.

Pozitif düşünmenin başarıya ulaşmada önemli bir nokta olduğunu kaydeden Kuzgun, "Sınavda başarılı olamayacağım, Rakiplerim benden daha iyi, Sorular kesin çok zor olacak" gibi felaket yorumları içeren cümlelerden olabildiğince uzak durulması gerektiğini söyledi.

BAŞARI İÇİN 8 ÖNERİ

Sınavı kazanmak için uygulanacak taktiklerin zor olmadığını ifade eden Cihan Kuzgun, "Yapacağınız deneme sınavlarınızın sonuçlarının karşınıza olumlu çıkması sizi daha da güçlü ve başarılı kılacaktır" diyerek YKS adaylarına şu tavsiyelerde bulundu.

"Öncelikle istediğiniz bir üniversiteye ve bölüme yerleşebilmeniz için bu sınavın gerekli olduğuna inanın ve şunu unutmayın ki sınav sadece bilgilerinizi ölçer kişiliğinizi değil.

"Rehber öğretmeniniz varsa ondan yardım alarak yoksa kendiniz mutlaka bir çalışma programı hazırlayarak konulara çalışın. Bu sayede eksik ve anlaşılmayan konuları tamamlamanız için süreniz olacaktır.

"Zamanınızı 20-50 dakikalık periyotlara göre ayarlayın. Kısa molalarla çalışmanızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

"Çalışma ortamınızın motive ve konsantre olabildiğiniz bir yer olmasına özen gösterin.

"Çalışırken fiziksel olarak rahat olmaya çalışın. Konu çalıştığınız veya test çözdüğünüz bir zamanda kendinizi düşünemiyor ve gergin hissederseniz şöyle bir arkanıza yaslanın ve kendinize bir nefes egzersizi uygulayın. İnanın çok faydalı olacaktır.

"Çalışma esnasında sizi zinde tutacak atıştırmalıklarınız olsun.

"Tek başına çalışmak sizi verimli kılmıyorsa çalışma grubunuz olabilir.

"Dikkatinizi dağıtacak bazı teknolojik aletleri (cep telefonu, tablet, bilgisayar vb.) çalışma ortamınızdan olabildiğince uzak tutmanızı öneriyoruz. Özellikle günümüzde yoğun sosyal medya kullanımı başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir."

"SAĞLIKLI BESLENME VE DÜZENLİ UYKU BAŞARIDA ÇOK ÖNEMLİ"

Kuzgun, sınav hazırlık sürecinde sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığını sebze, meyve ve protein ağırlıklı yiyecekler tüketmenin beden ve beyin sağlığı için önemli olduğunu söyledi. Kafein içerikli içeceklerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Kuzgun, meyve suyu, süt ve su tüketiminin vücut sağlığı için faydalı olduğunu vurguladı.

YKS hazırlık sürecinde düzensiz uyku alışkanlığının başarısızlığa sebep olduğunu söyleyen Kuzgun, insan vücudunun yeme içme alışkanlığı gibi uykuya da ihtiyacı olduğunu ortalama 6-8 saat arasında bir uyku süresinin önemli olduğunu vurguladı. Sınava az bir zaman kala vücudun aynı saatte uyuma ve aynı saatte uyanmaya alıştırılması gerektiğini ifade eden Kuzgun, YKS sınavı öncesinde erken uyuma ve sınav saatine en az 1 saat kala uyanma şeklinde bir uyku düzeni oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel