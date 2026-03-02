Haberler

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS başvuruları için adaylara son gün hatırlatması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugünkü son gün olduğunu açıkladı ve adaylara başarılar diledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) başvuru işlemlerinin bugün sona erdiğini hatırlattı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, YKS başvuru işlemlerinde bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerinizi kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Her birinize ayrı ayrı üstün başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Duygu Yener
