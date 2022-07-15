"Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir" diye video çeken çocuk, izleyenleri gözyaşlarına boğdu
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Küçük bir çocuğun sosyal medya hesabından paylaştığı video, izleyenleri duygulandırdı. Videodaki çocuk, açma fiyatlarına gelen zamdan yakınarak, "Çok pahalanmış arkadaşlar, Bu benim son açmam olabilir. Elveda açma" ifadelerini kullanıyor.
Başta Türkiye olmak üzere dünya genelindeki birçok ülkede buğday fiyatlarının artmasının ardından unlu mamullere de zam geldi. Fiyatı en çok artan ürünlerden biri de açma oldu. Instagram hesabından açma ve çayını paylaşan küçük çocuğun videosu ise kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Farklı zaman dilimlerinde aldığı açmanın fiyatının zamlanmasını eleştiren çocuk, "Açmaya yine zam gelmiş" dedi.
"ELVEDA AÇMA"
Açma fiyatlarına gelen zamma sinirlenen çocuğun "Çok pahalanmış arkadaşlar, Bu benim son açmam olabilir. Elveda açma" dediği duyuldu. Simit fiyatlarını da eleştiren küçük çocuk, paylaştığı videosunda simide gelen zamları da eleştirdi. Küçük çocuğun bu anları, izleyenlerin duygulanmasına neden oldu.