Haberler

Ercişli fırıncı, sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bıraktı

Ercişli fırıncı, sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde fırıncı Yılmaz Şit, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için ekmek bıraktı. Yıllardır gönüllü olarak bu konuda çalışmalar yürüttüğünü belirten Şit, amaçlarının hayvanlara destek olmak ve israfı önlemek olduğunu söyledi.

VAN'ın Erciş ilçesinde fırın işleten Yılmaz Şit (55), yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için kırsal alanlara yiyecek bıraktı.

İlçede yaklaşık 40 yıldır fırıncılık yapan Yılmaz Şit, arkadaşlarıyla birlikte topladıkları ekmekleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsal mahalleler ile park ve bahçelere bıraktı. İlçenin farklı bölgelerine ekmek kırıntıları ve su bırakan Şit, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta büyük zorluk yaşadığını belirtti. Yıllardır gönüllü olarak sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Şit, "Geçtiğimiz yıllarda aracımı kuşlara yuva yapmıştım, ayrıca kuşlar için yemlikler kurmuştum. Bu çalışmalarımın ardından olumlu tepkiler aldım. Bu yıl ilçemizde yoğun kar yağışı oldu. Biz de israf olmasın diye topladığımız ekmekleri sokak hayvanları ve kuşlar için kırsal alanlara getirdik. Amacım, yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara destek olmak ve ekmek israfına dikkat çekmek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti