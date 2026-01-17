Gazeteci Yılmaz Polat "Hanedanlar Lobisi" Kitabının Tanıtım Etkinliği: "İğneyi Kendimize de Batırarak Gazetecilerin de Bu Süreçteki Rollerini Yazdım"

Haber : Berkay BULGAN - Kamera: Ladin DEĞER

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl Meslek Onur Ödülü'ne layık görülen ve ABD'de Jimmy Carter döneminden bu yana 44 yıldır aktif gazetecilik yapan Yılmaz Polat, yeni kitabı "Hanedanlar Lobisi: Lobi Soygunu"nu tanıttı. Polat, Türk-Amerikan ilişkilerine, lobi faaliyetlerine ve TRT'nin ABD'deki statüsüne değindi. Yılmaz Polat, "Sadece siyasetçiler değil, iğneyi kendimize de batırarak gazetecilerin de bu süreçteki rollerini yazdım" dedi.

Meslek hayatında 19'uncu kitabını kaleme alan Gazeteci ve Yazar Yılmaz Polat, yeni kitabı "Hanedanlar Lobisi: Lobi Soygunu" kitabı için düzenlenen Gazeticiler Cemiyeti'nde düzenlenen söyleşide, kitabına ilişkin bilgi verdi ve okurlara kitaplarını imzaladı.

TELE1 Washington eski temsilcisi Yılmaz Polat, söyleyi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kitabında "ABD'deki lobi endüstrisinin Türkiye bütçesine olan maliyetini mercek altına aldığını" belirtti.

"Lobiciliğin ABD'de legal ve büyük bir endüstri olduğunu" vurgulayan Yılmaz Polat, "Ben bu kitapta, bugüne kadarki Türk hükümetlerinin lobilerle neler yaptıklarını, nerelere ne kadar milyonlarca dolar ödediğimizi ve bunların karşılığını alıp alamadığımızı anlattım. Bu bir 'lobi soygunu'dur. Sadece siyasetçiler değil, iğneyi kendimize de batırarak gazetecilerin de bu süreçteki rollerini yazdım" ifadelerini kullandı.

"Eserlerinin sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tuttuğunu" kaydeden Polat, "1980 yılında Başkan Ronald Reagan döneminden bugüne kadar olan süreci ve Türk-Amerikan ilişkilerini belgeleriyle aktardığını" belirtti. Polat, "Bu kitaplar şu an dünyanın en itibarlı kütüphanelerinden biri olan Library of Congress'te yer alıyor. İlerideki nesiller, akademisyenler ve gazeteciler bu dönemde neler yaşandığını araştırdıklarında bu kitaplar referans olacaktır" dedi.

ABD'ye yerleşmeden önce 10 yıl TRT Dış Yayınlar Dairesi'nde çalışan ve kurumun ABD'deki ilk bürosunu tek başına kurduğunu hatırlatan Yılmaz Polat, "TRT'nin bende çok ayrı bir yeri vardır. Ancak maalesef, kitapta da belgeleriyle sunduğum üzere, TRT bugün ABD'de bir yayın kuruluşu kurumu gibi değil, lobi şirketi statüsünde yer alıyor. Bunu da tabii ki Amerikan belgelerinde yazılan resmi yazılara dayanarak anlatıyorum. ABD'nin resmi belgelerinde bu şekilde geçmesi, bir TRT kökenli gazeteci olarak içimi acıtıyor. Bu konuya özellikle dikkat çekmek istedim" diye konuştu.