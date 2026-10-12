Yılmaz: "Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem soz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz: "Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem soz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz"
Yılmaz: "Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem soz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz"
Kaynak: AA