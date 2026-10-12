Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yılmaz: "Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem soz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz"

Kaynak: AA