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Yılmaz: "Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem soz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz"

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Yılmaz: "Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem soz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz"

Yılmaz: "Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem soz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz"

Kaynak: AA
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