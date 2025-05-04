Yılkı Atları Trafiği Durdurdu

Yılkı Atları Trafiği Durdurdu
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Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları, Güney Çevre Yolu'na inerek otlamaya başladılar. Bu durum, trafikte aksamalara yol açtı ve vatandaşlar atları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kara yoluna indi.

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak için akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'na geldi.

Yolun Otogar Kavşağı'nda otlamaya çalışan atlar, trafiğin aksamasına neden oldu.

Bölgeden geçen bir vatandaş, olumsuzluğun yaşanmaması için atları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Öte yandan, konuya ilişkin vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Bir süre bölgede otlayan atlar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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