YILKI ATLARI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YILKI ATLARI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ISPARTA'da aç kalan yılkı atları, Eğirdir ile Aksu ilçesini birbirine bağlayan yolda sürücülere zor anlar yaşatıyor.

ISPARTA'da aç kalan yılkı atları, Eğirdir ile Aksu ilçesini birbirine bağlayan yolda sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Soğuk hava nedeniyle aç kalan yılkı atları, Eğirdir'deki ova ve tarımsal arazilerde görüldü. Eğirdir ile Aksu ilçelerini birbirine bağlayan yolda sürü halinde ilerleyen yılkı atları, sürücülere zor anlar yaşattı. Aksu yaylalarında yaşayan yüzlerce yılkı atının yiyecek bulmak için yoldaki ilerleyişini bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücü yılkı atlarını farkedip yavaşladıktan sonra otomobiliyle ilerlerken yiyecek arayan yılkı atı sürüsünün arasında geçti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title