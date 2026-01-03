Haberler

Aydın'da aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yaşayan yılkı atları yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. 600'ü geçen sayılarıyla sürü halinde dolaşan atlar, Güzelçamlı Mahallesi'nde görüntülendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde bulunan yılkı atları, yiyecek aramak için şehir merkezine indi.

Kuşadası'nda Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın yüksek bölgelerinde sürüler halinde yaşayan ve sayıları 600'ü geçen yılkı atları, dün ilçeye bağlı Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evlerin bahçeleri ile tarım arazilerinde görüldü. Sürü halinde yiyecek arayan yılkı atları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde