Ardahan'da Aşık Şenlik Tüneli'nde yılkı atları görüntülendi

Ardahan'da yiyecek bulmak için Aşık Şenlik Tüneli girişine inen yılkı atları bir süre ulaşımın aksamasına neden oldu.

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Aşık Şenlik Tüneli girişine geldi.

Tünelin Aktaş kavşağında karla kaplı alanda otlamaya çalışan atlar, zaman zaman ulaşımın aksamasına neden oldu.

Özellikle kavşak ve yol kenarında dolaşan atlar, bir süre sonra gözden kayboldu.