YILIN OLAYLARI 2022 - AĞUSTOS (2)

28 ŞUBAT HÜKÜMLÜSÜ ESKİ ORGENERAL ÇEVİK BİR, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Sincan'da sokakta tankların geçişi (ARŞİV)

28 Şubat döneminin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in Başbakanlıktan çıkışı

Merhum Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller'e ait arşiv görüntüleri

Eski Orgeneral Çevik Bir'in araçtan inişi

Çevik Bir'in yakınlarının yardımıyla evine girişi

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI NANCY PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının havalimanına gelişi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçaktan inişi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gelişi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşmesi

Şeref madalyası verilmesi

İZLANDA'NIN GÜNEYBATISINDA Kİ FAGRADALS YANARDAĞI PATLADI

Yanardağdan yükselen dumanlar ve akan lavlar

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY, KPSS OTURUMLARININ İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Sınav merkezlerinin önünde bekleyen adaylar

Adayların sınav merkezlerine alınması

Adayların kimlik kontrollerinin yapılması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklaması

Polisin OSTİM OSB'de bulunan Yediiklim Yayınevine ait iş yerinde arama yapması

Polis ekiplerinin dokümanları götürmesi

Polisin Kızılay'daki Yediiklim Yayınevine ait iş yerinde arama yapması

Polis ekiplerinin, bilgi ve belge bulunduğu tahmin edilen delil çantalarıyla binadan ayrılması

İSTANBUL'DA BALIKLI RUM HASTANESİNDE YANGIN ÇIKTI

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi çıkan yangın ve yükselen alevler (dron)

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Hastanede bulunan hastaların tahliye edilmesi

Yangın alanı yakınında bulunan tüplerin taşınması

Zabıta ekiplerinin koşturması

Yangın söndürülmesinden sonra yapılan soğutma çalışmaları ve binada oluşan hasar (dron)

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RUSYA FEDERASYONU DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE SOÇİ'DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'ye gidişi ve uğurlanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sallaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'ye gelişi ve karşılanması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması

İkilinin tokalaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları 28 ŞUBAT HÜKÜMLÜSÜ ESKİ ORGENERAL ÇEVİK BİR, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ. (1 AĞUSTOS)

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve İzmir'de cezaevinde bulunan eski orgeneral Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

ABD - TAYVAN İLİŞKİLERİ (2 AĞUSTOS)

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Tayvan'a ulaştı. Çin Dışişleri Bakanlığı: "(Pelosi'nin Tayvan ziyareti) Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar." açıklamasını yaptı.

İZLANDA'NIN GÜNEYBATISINDA Kİ FAGRADALS YANARDAĞI PATLADI (4 AĞUSTOS)

İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirildi.

İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY, KPSS OTURUMLARININ İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI (4 AĞUSTOS)

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumların da ertelendiğini açıkladı. Arsoy, "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." dedi.

İSTANBUL'DA BALIKLI RUM HASTANESİNDE YANGIN ÇIKTI (4 AĞUSTOS)

Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bakımevi ve yatan hasta bölümlerindeki 104 kişi hastaneden tahliye edildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RUSYA FEDERASYONU DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE SOÇİ'DE GÖRÜŞTÜ (5 AĞUSTOS)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmesinde, liderlerin, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.