Haberler

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Yıldıztepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından kayak severlere güzel manzaralar sunuyor. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Güncel
