Yıldızeli'nde İstişare Toplantısı Gerçekleşti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, sorunları görüşmek amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Susamışlar Konağı'nda düzenlenen toplantıya, ilçenin yetiştirdiği siyasetçiler, bürokratlar, eğitimciler ve iş insanları katıldı.

İlçenin hak ettiği değeri görmesi için yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda, birlikteliğin Yıldızeli ve köylerine hizmet etmek amacıyla oluşturulduğu vurgulandı.

Yıldızelililer Derneğinin kurulmasının kararlaştırıldığı toplantıda, geçici yönetim kurulu başkanı olarak Fevzi Uçar seçildi.