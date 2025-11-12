Haberler

Yıldızeli Belediyesi Yeni Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor

Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli Belediyesi, ilçenin tarihini ve kültürünü yansıtacak, akılda kalıcı bir logo tasarımı için 10 bin lira ödüllü yarışma düzenliyor. Yarışma, 10-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sivas'ın Yıldızeli Belediyesi, yeni logosunu belirlemek için yarışma düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sivas'ın köklü ilçelerinden Yıldızeli'nin kurumsal kimliğini yenileme ve modern bir vizyon kazandırmak amacıyla önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Yıldızeli Belediyesinin, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtacak, özgün ve akılda kalıcı yeni logosunu bulmak için ülke genelinde 10 bin lira ödüllü logo tasarım yarışması başlattığı aktarılan açıklamada, "10-15 Kasım'da gerçekleştirilecek yarışma, ülkedeki tüm profesyonel ve amatör tasarımcıların katılımına açık olacak. Yarışmada, tasarımcılardan ilçenin adını taşıyan bir 'yıldız' simgesini, Yıldızeli'nin diğer simgeleri olan Tarihi Kemankeş Karamustafapaşa Cami ve Tarihi Yıldız Köprüsü ile bütünleştirmeleri bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yarışmaya katılan eserlerin, Yıldızeli Belediye Meclisi tarafından değerlendirileceği ve kazanan tasarımın 15 Kasım'da duyurularak 10 bin lira para ödülünün de sahibini bulacağı kaydedildi.

Yarışma şartnamesi ve başvuru formuna Yıldızeli Belediyesinin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş da "Yıldızeli, derin bir tarihe ve parlak bir geleceğe sahip. Yeni logomuzun, adımızdaki 'yıldız'ı, tarihi camimiz ve köprümüzle birleştiren güçlü bir simge olmasını hedefliyoruz. Tüm tasarımcılarımızı, ilçemizin geleceğine bir imza atmaya ve bu heyecan verici sürecin bir parçası olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

