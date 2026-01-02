Haberler

'yılın Yıldızları' 24'üncü Kez Parlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü, 2025 yılının en beğenilen isimlerinin belirleneceği Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ni 8 Ocak 2026'da düzenleyecek. 37 farklı kategoride ödül verilecek.

(İSTANBUL)- Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü'nün bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni, 8 Ocak Perşembe günü Davutpaşa Kongre Merkezi'nde yapılacak. 2025 yılının en beğenilen isimlerinin Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından seçildiği Ödül Töreni'nde 37 farklı kategoriden yıldız isim bir araya gelecek.

YTÜ Yıldız İşletme Kulübü'nün, "Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri" mottosuyla düzenlediği Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni için geri sayım başladı. Üniversitenin önemli etkinlikleri arasında yer alan ve öğrencilerin oylarıyla yılın öne çıkan isimlerinin belirlendiği tören, bu yıl da önemli isimleri kampüste ağırlayacak. 2025 Yılın Yıldızları Ödül Töreni, 8 Ocak 2026 Perşembe günü YTÜ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

2025 yılının en beğenilen isimlerinin Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından seçildiği Ödül Töreni'nde 37 farklı kategoriden yıldız isim bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor