'yılın Yıldızları' 24'üncü Kez Parlayacak

(İSTANBUL)- Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü'nün bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni, 8 Ocak Perşembe günü Davutpaşa Kongre Merkezi'nde yapılacak. 2025 yılının en beğenilen isimlerinin Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından seçildiği Ödül Töreni'nde 37 farklı kategoriden yıldız isim bir araya gelecek.

YTÜ Yıldız İşletme Kulübü'nün, "Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri" mottosuyla düzenlediği Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni için geri sayım başladı. Üniversitenin önemli etkinlikleri arasında yer alan ve öğrencilerin oylarıyla yılın öne çıkan isimlerinin belirlendiği tören, bu yıl da önemli isimleri kampüste ağırlayacak. 2025 Yılın Yıldızları Ödül Töreni, 8 Ocak 2026 Perşembe günü YTÜ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

