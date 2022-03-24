Yıldız Savaşları Sergisi kapılarını New York'da ziyaretçilere açtı
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin New York kentinin Midtown Manhattan bölgesinde "Hayranlar Geri Dönüyor: En Büyük Yıldız Savaşları (Star Wars) Hayran Sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.
ABD'nin New York kentinin Midtown Manhattan bölgesinde "Hayranlar Geri Dönüyor: En Büyük Yıldız Savaşları (Star Wars) Hayran Sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yıldız Savaşları evreninden 600 resmi film eşyasının yer aldığı sergi, büyük ilgi topladı.