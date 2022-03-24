Yıldız Savaşları Sergisi kapılarını New York'da ziyaretçilere açtı - Haberler

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Yıldız Savaşları Sergisi kapılarını New York'da ziyaretçilere açtı

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin New York kentinin Midtown Manhattan bölgesinde "Hayranlar Geri Dönüyor: En Büyük Yıldız Savaşları (Star Wars) Hayran Sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.

ABD'nin New York kentinin Midtown Manhattan bölgesinde "Hayranlar Geri Dönüyor: En Büyük Yıldız Savaşları (Star Wars) Hayran Sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yıldız Savaşları evreninden 600 resmi film eşyasının yer aldığı sergi, büyük ilgi topladı.

Yıldız Savaşları Sergisi kapılarını New York'da ziyaretçilere açtı

Yıldız Savaşları Sergisi kapılarını New York'da ziyaretçilere açtı

Yıldız Savaşları Sergisi kapılarını New York'da ziyaretçilere açtı

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yıldız Savaşları, Star Wars, New York, Güncel, Haberler

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