Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Elektrik Arızası: Seferlerde Aksama Yaşanıyor

İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Gecikmeli yapılan seferler, Nurtepe'den her iki yöne aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor.