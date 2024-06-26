Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sahte videolara tepki gösterdi

(ANKARA) - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, yapay zeka aracılığıyla hazırlanan ve kendisinin görüntüsünün ve sesinin kullanıldığı sahte videolara tepki göstererek "Şikayet ediyoruz fakat sosyal medya şirketleri çok yavaş hareket ediyor. Bu dolandırıcılığa inşallah aldanan olmaz" dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sesi ve görüntüsü kullanılarak yapay zekayla üretilen ve yüksek kazanç vaadiyle bazı banka hesaplarına para yatırılmasının istendiği videolarla ilgili açıklama yaptı. Ülker'in açıklaması şöyle:

"Asıl sorun, sosyal medya sağlayıcılarının bunu reklam olarak görmeleri ve itibarın katline, kamu ahlakının dejenere olmasına seyirci kalmaları ve insanların, yani aslında müşterilerinin dolandırılmalarına sebep olmalarıdır. Şikayet ediyoruz fakat sosyal medya şirketleri çok yavaş hareket ediyor. Bu tip sponsorlu (reklamlı) yayınları nedense engellemeleri çok uzun sürüyor çünkü bunu bir reklam geliri olarak görüyorlar. Halbuki siyasi hassasiyet ya da müstehcenlik içerdiği gerekçesiyle başka bazı paylaşımları, daha giriş yapmadan engelleyebiliyorlar. Bu dolandırıcılığa, inşallah aldanan olmaz."

Hazine ve Maliye Bakanlığı da bugün, Bakan Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlara yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videoların şikayet sonrasında sosyal medya mecralarından kaldırıldığını bildirmişti.

Kötü niyetli kişilerin yapay zeka yazılımlarını kullanarak gerçek olmayan videolar yayınladığına dikkat çekilen açıklamada, sosyal medya mecralarında tanınan isimlerin video ve görsellerinin kullanılarak istenilen mesajların yapay zeka seslendirmesiyle dolaşıma verildiği kaydedilmişti.