Yıldız Holding'in Hüsn-ü Hat Sergisi Ankara'da Sanatseverlerle Buluştu

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nun hüsn-ü hat eserleri, Ankara'da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'ndaki "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yıldız Holding tarafından ATO Congresium'da açılan sergide, hat sanatının tarihsel gelişimini yansıtan eserler yer alıyor.

Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yer alan eserlerin hem tarihi hem de sanatsal açıdan özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Sergide 24 hattata ait 41 eserin kronolojik bir sırayla sunulduğunu dile getiren Göncüoğlu, "Hattat Hafız Osman Efendi, Sultan II. Mahmut, Sultan III. Ahmet başta olmak üzere hat sanatının büyük üstatlarının eserlerinin yer aldığı bu özel seçkide, çağımızın kıymetli hattatları Mehmet Özçay, Ali Toy ve Ferhat Kurlu'nun eserleri de görülebilecek." dedi.

Sergideki en eski eserin 17. yüzyılda Hafız Osman Efendi tarafından yazılmış bir levha olduğunu ifade eden Göncüoğlu, şunları kaydetti:

"Levha üzerinde 'Alime ikram eden, bana ikram etmiş olur' hadis-i şerifi yazılı. Hakikaten manasıyla da hattıyla da özel bir eser. Ayrıca hattat Fehmi Efendi'nin bir eseri var. Levhanın merkezinde sulu boyayla yapılmış Ravza-i Mutahhara resmi yer alıyor ve çevresinde de çok güzel bir naat yazılı. Yine levhanın dört köşesinde Kelime-i Tevhid'ler yazılmış. Bu sergideki çok önemli ve çok özel bir eser."

İslam sanatının estetik zenginliğini ve kültürel devamlılığını yansıtmak amacıyla hazırlanan sergi 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.