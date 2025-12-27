Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu
Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla sürerken, kayak sezonunun başlaması için yeterli kar birikmesi bekleniyor. Merkezin çeşitli kayak pistleri, telesiyej ve tesisleri ile kış turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.
Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.
Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yeterli kar yağışı almasının ardından kayak sezonunun başlaması bekleniyor.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel