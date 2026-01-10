Haberler

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu pistler doldu

Güncelleme:
Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, sezon açılışı sonrası yoğun bir hafta sonu geçirdi. Hem profesyonel hem acemi kayakçılar ve kızak tutkunları, açı olan pistlerde keyifli anlar yaşadı.

SİVAS'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Profesyonel, acemi ve kızak pistinde kayanlar, merkezde keyifli anlar geçirdi.

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sezon açılışı sonrası bu hafta sonu yoğunluk yaşandı. Hafta sonu tatilini fırsat bilenler, tüm pistlerin açık olduğu günde kayak merkezinde vakit geçirdi. Toplam 5'i profesyonel olmak üzere 7 pisti bulanan ve her bütçeye uygun tesisleri barındıran Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde özellikle kızak pisti bölümü yoğun ilgi gördü. Tesisten kızak kiralayan aileler, çocukları ile birlikte kayarak keyifli zamanlar geçirdi. Acemi ve profesyonel pistlerde de kayak sporcuları ve snowboard tutkunları, kayak keyfi yaptı.

