Haberler

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı
Güncelleme:
Sivas'ta yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, etkili kar yağışı ile beyaza büründü. Kayak sezonunun açılması için heyecan artıyor.

YILDIZ DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı kayak merkezi, dron ile havadan görüntülendi. Bungalov evlerinin bulunduğu bölgede kar sonrası güzel görüntüler oluştu. Merkezde kayak sezonunun kısa süre içerisinde açılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
