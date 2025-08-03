Yıldırım Isabeti Sonucu Hayatını Kaybeden İsim Halil Bozdemir

Denizli'nin Honaz ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün ilçe merkezindeki arazisine çalışmaya giden Halil Bozdemir'e sağanaktan korunmak için ağacın altına sığındığı sırada yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.