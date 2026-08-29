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Diyarbakır'da Yıldırım Felaketi: 21 Koyun Öldü

Diyarbakır'da Yıldırım Felaketi: 21 Koyun Öldü
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Mollaali köyünde gece etkili olan yağış sırasında bir ağıla yıldırım düştü. Olayda sürüdeki 21 koyun hayatını kaybetti. Hayvan sahibi büyük üzüntü yaşarken, durum yetkililere bildirildi.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı Mollaali köyünde, yıldırım düşen ağıldaki 21 koyun öldü.

Olay, gece saatlerinde Mollaali köyünde meydana geldi. Etkili olan yağış sırasında ağıla yıldırım düştü, sürüdeki 21 koyun öldü. Hayvanlarının öldüğünü görerek büyük üzüntü yaşayan sahibi, durumu yetkililere bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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