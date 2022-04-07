Yıldırım Belediyesi, Şair Nurullah Genç'i Yıldırımlılar ile buluşturdu

Barış Manço Kültür Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen programda Şair Nurullah Genç, katılımcılara tecrübelerini aktardı. Başarının bir hedefe ulaşmak olmadığını belirten Nurullah Genç, "Bizim için başarı bir hedefe ulaşmak değildir. Emeklilik değildir. Bizim için başarı ölene kadar bir dava ufkunda sonsuza kadar yürüyebilmektir. Koşu bitti, ben bittim demek değildir. Çünkü biz koşu bittikten sonra da koşabilen atlarız" dedi. Öte yandan Genç, "Yaklaşık 200 yıldır bu topraklarda kendi medeniyetimizin bakış açısıyla meselelere yaklaşamama sorunu, en büyük sorunumuzdur. Kendi zihniyet dünyamızı kaybedince baktığımız pencereler değişti. Şirazeyi kaybettik, dengemizi kaybettik. Meselelere kendi medeniyet mantığımızla bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN AKŞAMLARINDA VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞACAĞIZ"

Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte her yaştan insanın Ramazan'ın manevi ikliminden yararlanması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Barış Manço Kültür Merkezi'nde Ramazan etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli konukları misafir edeceğiz. Bu kapsamda Ramazan programlarımızın ilkini Prof. Dr. Nurullah Genç ile başlattık. Önümüzdeki günlerde Oyuncu Anne ve Yazar Merve Gülcemal, İlahi Sanatçısı Sedat Uçan, Hayati İnanç, Dursun Ali Erzincanlı, TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül, Ziyafet Sofrası Yetişkin Tiyatrosu ve Mavi ile Volkan Öğretmen Çocuk Şarkıları Çocuk Tiyatrosu ekibini Yıldırım'da ağırlayacağız ve vatandaşlarımızla Ramazan akşamlarında buluşacağız" dedi.

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