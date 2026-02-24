Haberler

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, şehit Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mersin'in Mut ilçesinde 2020'de şehit olan Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, 2020'de Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Er Samet Çaldır'ın Karapınar Mahallesi'ndeki aile evine misafir oldu.

İftarını şehit ailesiyle birlikte yapan Yılmaz, şehidin oğlu Abdulsamet Çaldır ile sohbet etti.

Şehit babası Zülküf Çaldır, Başkan Oktay Yılmaz'ın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir hafta önce rüyamda Cumhurbaşkanımızı görmüştüm. Evimize misafirliğe gelmişti, uzun uzun konuştuk. Sonra da siz geldiniz Başkanım." ifadesini kullandı.

Şehit babasının gördüğü rüya karşısında duygulandığını aktaran Yılmaz da şunları kaydetti:

"Siz rüyayı gördünüz, ardından da biz çıkıp geldik. Demek ki sizleri ziyaret etmek için Rabbim bizleri görevlendirmiş. Şehitlerimiz vatanımızın, bayrağımızın ve birliğimizin teminatıdır. Şehitlerimizin emaneti olan aileleri de bizim başımızın tacıdır. Ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Şehidimizin evladının bahtını açık etsin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Kapımız da gönlümüz de size daima açık. Ne zaman isterseniz, o kapıyı vurmadan içeri girebilirsiniz."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
