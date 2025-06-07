Yılda 10 Gün Açan Şakayık Çiçeğinin Koparılması Yarım Milyon TL Cezaya Tabi

Yılda 10 Gün Açan Şakayık Çiçeğinin Koparılması Yarım Milyon TL Cezaya Tabi
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Sakarya'nın Dikmen Yaylası'nda açan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan şakayık çiçekleri, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bu nadide çiçeği koparanlar için 2025 itibarıyla 557 bin TL para cezası uygulanacak.

Yılda 10 gün açıyor: Bu çiçeği koparmanın cezası yarım milyon

SAKARYA - Yılda 10 gün açan ve halk arasında yaban gülü olarak da bilinen şakayıklar çiçek açtı Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda açtı. Görüntüsüyle büyüleyen bu nadide çiçeği koparmanın cezası ise dudak uçuklatıyor.

Sakarya'nın gözde yaylalarından biri olan Dikmen Yaylası'nda, bu yıl baharın izleri gecikmeli olarak görülmeye başlandı. Bin 725 metre rakıma sahip yaylada doğanın uyanışı, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle haziran ayını buldu. Yaylada, halk arasında yaban gülü olarak da bilinen şakayıklar da doğayla buluştu. Güzelliği ile dikkat çeken ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması sebebi ile koruma altına alınan bu özel bitkiyi koparmanın 2025 yılı itibarıyla 557 bin TL idari para cezası bulunuyor. Rengi, gül benzeri katlı yapraklarıyla dikkat çeken ve yaylanın en yüksek noktalarında ortaya çıkan şakayıklar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yılda yaklaşık 10 günlüğüne çiçek açan şakayıklar Dikmen Yaylası'nın güzelliğine renk katıyor.

Yaylada yürüyüş yapan ziyaretçilerden Aliye İrme ve Meryem Kazın da bu güzelliği yerinde gözlemledi. Çiçeklerin yanında fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, "Gezmek için yaylaya geldik ve şakayık denilen bu çiçeklerin açtığını gördük. Koparması yasak olan bir cins. Yaylanın yüksek kesimlerinde açmış bu çiçek türü. Biz bunu yayla çiçeği olarak biliyoruz. Koparılması yasak ve bununla ilgili para cezası uygulanıyor" ifadelerine yer verdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Güncel
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