Başkentte yılbaşında 20 bin 785 güvenlik personeli görev yapacak

Ankara Valiliği, yılbaşında güvenliğin sağlanması amacıyla 20 bin 785 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını açıkladı. Kent genelinde otogarlar, havalimanları, alışveriş merkezleri gibi yoğun alanlarda kapsamlı güvenlik tedbirleri alınacak.

ANKARA Valiliği, yılbaşında kent genelinde toplam 20 bin 785 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek yılbaşı kutlamaları dolayısıyla; ilimiz genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla kapsamlı emniyet ve asayiş tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda; otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, eğlence merkezlerinin bulunduğu alanlar, oteller ile şehrimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunması muhtemel tüm noktalarda gerekli güvenlik planlamaları ve trafik düzenlemeleri yapılmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde; jandarma sorumluluk bölgelerinde; toplam 1543 personel, 275 araç ve 11 dron ile, emniyet sorumluluk bölgelerinde; toplam 641 noktada 19 bin 242 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araç (2101 ekip + 557 trafik ekibi) ile gerekli emniyet ve asayiş tedbirleri uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

