Büyük boy figürler, yılbaşı dekorasyonunda yeni gözde

Yılbaşı yaklaşırken, evlerde kutlama hazırlıkları ve mağazalarda süsleme ürünleri için alışveriş telaşı başladı. Özel 'Mutlu Şekerler' konsepti ile motorlu süsler ve farklı dekorasyon fikirleri ön plana çıkıyor.

YILBAŞINA sayılı günler kala evlerde ve çeşitli mekanlarda kutlamalar için hazırlıklar devam ederken, mağazalarda da hareketli yılbaşı süslerine ilgi artıyor. Büyük Noel Baba ve duvar süslemeleri son yıllarda tercih edilen dekorlar oldu.

Yılbaşı yaklaşırken evlerde kutlama hazırlıkları da başladı. Mağazalarda, yılbaşı akşamını evde geçirecek olanların süsleme ürünleri için alışveriş telaşı yaşanıyor. Bu yıl hem evlerde hem restoran ve otellerde alışılmışın dışında farklı dekorasyonlar ön plana çıkarken, özellikle hareket eden motorlu süsler dikkat çekiyor.

'MUTLU ŞEKERLER' KONSEPTİ

Kırmızı ve altın rengi konseptin yanı sıra farklı renklerin tercih edildiğini kaydeden dekorasyon mağazası sahibi Fulya Yasemin, "Mutlu şekerler konsepti planladık bu yıl. Pamuk şekeri görünümlü süslemeler, pastel tonlar ve çocukların ilgisini çekecek detaylar ön planda. Ancak sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap ediyor. Herkesin içindeki mutluluğu ortaya çıkaran bir konsept. Pastel tonlarda Noel babalar, 'Fındıkkıran' figürleri, masa süsleri, ağaç süslemeleri, pelüş dekorlar, Noel Baba sakalı, geyik ve kardan adam figürleri gibi pek çok ürün var. Çocuk odalarından ev dekoruna, farklı alanlarda kullanılabiliyor" dedi.

Özellikle hareketli ürünlerin dikkat çektiğini belirten Yasemin, "Motorlu, müzik çalan, ağaca tırmanan, trenli veya sallanan Noel Baba figürlü süslerimiz bulunuyor. Hem çocuklar hem yetişkinler çok seviyor. Fındıkkıran figürleri otel ve restoran girişlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Yılbaşı süslemelerinde 150 liradan 3 bin 800 liraya kadar yüzlerce seçenek var. Noel Baba figürleri ise boyut ve özelliğine göre 2 bin liradan 70 bin liraya kadar değişiyor. Tüm ürünler el işçiliği. Bu kadar detaylı tasarımlar makineyle tek başına üretilemediği için her bir parçaya mutlaka insan emeği değmiştir" diye konuştu.

'BÜYÜK BOY DEKORLAR DUVARLARI SÜSLÜYOR'

Yılbaşı ruhunun son yıllarda Türkiye'de daha da arttığını belirten Yasemin, "Son yıllarda büyük boy dekor bulmak zor olduğu için bu alana ağırlık verdik. Bohem duvar süsleri, geyik kafaları, kayak temalı ahşap dekorlar ve büyük askı çelenk çeşitlerimiz mevcut. İnsanlar yıl sonunu daha coşkulu geçirmek, evlerini güzelleştirip kendilerini ödüllendirmek istiyor. Soğuk havalarda evde daha çok zaman geçirdiğimiz için dekorasyonun önemi arttı. Biz de standartların dışına çıkarak özel ve farklı ürünler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: İrem BAŞDAŞ - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
