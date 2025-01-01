Yılbaşı Gecesi Balkondan Havaya Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yılbaşı gecesi balkondan havaya ateş açarak halkı endişelendiren H.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek bulundu.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yılbaşı gecesi balkondan havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Hürriyet Mahallesi Şeyh Zeyneddün Caddesi'ndeki ikametinin balkonunda havaya ateş açan H.Ç, polis ekiplerince tespit edildi.
Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel