Yılan Kalesi'nde Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Yılan Kalesi'nde Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Yılan Kalesi'nde yürüyüş yapan 9 yaşındaki E.E, dengesini kaybederek düşerek yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ailesiyle Yılan Kalesi'nde doğa yürüyüşüne giden E.E (9), surlardan geçtiği sırada dengesini kaybederek kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralandığı belirlenen E.E'yi sedye ile yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun ayağının kırıldığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
