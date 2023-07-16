Yıkılma Tehlikesi Olan Köprüde İntihara Kalkışan Kişi Kurtarıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel felaketinden hasar alan ve yıkılmak üzere olan köprünün üstünden atlamaya çalışan bir kişi, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İntihar girişiminde bulunan kişi alkollü olduğu iddia edildi.

Yıkılma tehlikesi olan köprüye çıkarak canını hiçe saydı...O anlar cep telefonu kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel felaketinden hasar alan ve yıkılmak üzere olan köprünün üstünden atlamaya çalıştığı sırada polis ekipleri müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Devrek Asma Köprüye çıkan 56 yaşındaki M.A.U. isimli şahıs intihara kalkıştı. Alkollü olduğu iddia edilen M.A.U.'u için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin uzun uğraşları sonucu M.A.U. çıktığı Asma Köprü'den kurtarıldı. Polis ekiplerin kurtardığı M.A.U Sağlık kontrollerinin yapılması için Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.