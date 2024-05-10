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Yığılca'da "Tabiatımızda Okumak Var" projesi başladı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde "Tabiatımızda Okumak Var" projesi hayata geçirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "Tabiatımızda Okumak Var" projesi hayata geçirildi.

Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesince geliştirilen proje kapsamında, lise öğrencileri Harmantepe mesire alanında kitap okuma etkinliğine katıldı.

İlçe geneline yayılması hedeflenen projeyle her hafta ilçenin farklı noktasında 1 saat sürecek kitap okuma etkinliği düzenlenecek.

Projeye vatandaşlar ve diğer okullar da davet edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yığılca Düzce Çevre Kültür Etkinlik Güncel Haberler

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