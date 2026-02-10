Düzce'den kısa kısa

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller grup yolunda altyapı çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Yığılca İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ile Yığılca Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Mustafa Çamlı, 17 köyün ana bağlantı noktası olan güzergahta incelemelerde bulundu.

İl Genel Meclisi Üyesi Alkan, projenin stratejik önemine değinerek, "17 köyümüzün kullandığı, aynı zamanda ilçemizde Yedigöller turizm yolu olarak büyük önem taşıyan grup yolumuzda altyapı çalışmalarına hız verdik. Köylerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran, üretimi ve ulaşımı güçlendiren bu güzergah, aynı zamanda ilçemizin turizm vizyonunu geliştirecek." diye konuştu.

TKDK, hibe desteğiyle Yığılca'daki yerel potansiyeli harekete geçirecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) IPARD III Programı 6. Başvuru Çağrısı kapsamında, Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) tedbiri Düzce'nin Yığılca ilçesinde hayata geçirilecek.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, TKDK Ankara İl Koordinatörlüğü ile Yığılca Yerel Eylem Grubu Derneği arasında sözleşme imzalandı.

Tamamı hibe desteği 11 milyon 450 bin bütçelik proje 5 yıl süreyle uygulanacak. Projenin, yerel potansiyeli harekete geçirerek kırsal kalkınmayı güçlendirmesi hedefleniyor.