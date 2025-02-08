Yığılca Belediye Başkanı Çocuklarla Kar Eğlencesi Yaşadı
Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, kar yağışının devam ettiği ilçede çocuklarla birlikte kar topu oynayarak ve kayarak eğlenceli anlar geçirdi.
Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, çocukların kar sevincine eşlik etti.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede çocuklar, kar topu oynayarak, kızak ve poşeterle kayarak eğlendi.
Belediye Başkanı Savaş da çocukların kar sevincine ortak oldu.
Savaş, çocukların karın tadını çıkardığını belirterek, "Biz de bu eğlenceli dakikalara ortak olduk. Onlarla kar topu oynadık, kayarak vakit geçirdik." dedi.
Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel