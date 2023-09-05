YHT inşaatında çalışan teknisyenin cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında elektrik teknisyeni olarak çalışan Abdullah Aydın'ın çay kenarında cansız bedeni bulundu. Aydın'ın ölüm sebebi araştırılıyor.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında elektrik teknisyeni olarak çalışan ve 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Abdullah Aydın'ın çay kenarında cansız bedeni bulundu.

Bandırma- Bursa- Yenişehir- Osmaneli YHT inşaatının Yenişehir'deki şantiyesinde elektrik teknisyeni olarak çalışan Abdullah Aydın, 2 gün önce kayboldu. Çalışanların ihbarı üzerine AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı. 2 gün süren aramaların ardından Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çalıştığı şantiyeye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki Göksü Çayı'nın kenarında bulunan Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.