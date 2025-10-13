Yetiştirme Yurdu'nda Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Yetiştirme Yurdu 11. Geleneksel Pilav Günü"ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Soytürk, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de geleneksel hale gelen anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar halk oyunları gösterisi sergiledi.

Daha sonra Hürriyet Çocuk Evleri Sitesinde bakım ve koruma altında bulunan çocuklar tarafından şiir ve müzik dinletileri sunuldu.

Pilav ikramıyla sona eren etkinliğe, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve kurum personeli katıldı.