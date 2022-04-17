ANKARA (AA) - Ankara'da bir grup gönüllü hayırsever, sosyal medya üzerinden buluşarak yetim çocuklara iftar yemeği düzenledi.

İşletme sahibi Yüksel Özkan da gönüllü olarak restoranın kapılarını yetim çocuklara açtıklarını belirtti.

Ramazan ayı boyunca günlük 60 ile 80 kişilik yemek verildiğini belirten Özkan: "Burada ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz çocuklarımızı buraya davet ederek iftar yemeği organizasyonu düzenledik. Hemen hemen her gün bu çocuklara hediyeler veriyoruz, oyuncaklar dağıtıyoruz, iftar yemeği ikram ediyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız, hepsi bizim geleceğimiz. bundan sonra da bu programı geleneksel olarak yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından çocuklar için pastalar kesildi. Çeşitli oyuncaklar ve hediyelerin verildiği programda çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklar ve aileleri programın ardından özel servisle evlerine bırakıldı.